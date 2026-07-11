В Омской области провели учения по пилотированию беспилотников

В подразделении омского ОМОН «Штурм» прошли интенсивные тренировки по управлению беспилотниками. Бойцы оттачивали мастерство пилотирования в условиях, приближенных к боевым, выполняя полный цикл задач – от быстрого взлёта до преследования целей. О тренировках сообщили в Росгвардии СФО.

Личный состав специального отряда «Штурм» Управления Росгвардии по Омской области провел серию учебно-тренировочных вылетов на мультироторных квадрокоптерах. Занятия были посвящены отработке ключевых элементов воздушной разведки и тактического маневрирования, которые в реальных условиях имеют решающее значение.

В ходе тренировки росгвардейцы последовательно отработали полный цикл работы с дронами: проверку оборудования перед запуском, экстренный подъем в воздух, филигранную посадку на ограниченной площадке, а также пилотирование на разных эшелонах, обнаружение и преследование условных целей.

Как отметил представитель командования ОМОН, применение квадрокоптеров давно стало обязательной частью подготовки современного спецназовца. «На полигоне мы доводим каждое движение до автоматизма, – пояснил офицер подразделения. – В боевой обстановке цена ошибки слишком высока: от слаженности действий пилота напрямую зависит сохранность личного состава и успех всей операции».

В ведомстве подчеркнули, что подобные выездные занятия проводятся на регулярной основе. Уровень владения беспилотной техникой позволяет омским спецподразделениям эффективно решать задачи в городской среде и на пересеченной местности.

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