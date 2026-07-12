Омичка пожаловалась губернатору на отсутствие ГВС и получила неутешительный ответ

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О затянувшейся проблеме с подачей горячей воды в многоквартирный жилой дом на улице Яковлева сообщила жительница Омска на официальной странице губернатора Хоценко. Ресурсоснабжающая организация ответила омичке, что восстановить ГВС по указанному адресу планируется до конца текущего месяца.

«По адресу Яковлева 10 нет горячей воды с 25.06.2026. Постоянно откладывают дату подачи горячей воды, не могут починить уже столько времени! На улице жара 30+, в доме в большинстве своем живут старики, как им принимать душ? С тазиками не набегаешься. Возле дома все перерыли, приходится в магазин ходить по дороге — это не безопасно!», — говорится в сообщении омички по имени Алена, размещенном на официальной странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

Фото: скриншот с официальной страницы губернатора Омской области Виталия Хоценко в соцсети «ВКонтакте»

На сообщение отреагировали сотрудники АО «Тепловая компания», сообщившие, что участок тепловых сетей к указанному в обращении дому выведен в ремонт. Также в ведомстве посетовали на «большую загруженность персонала» и пообещали выполнить необходимые ремонтные работы и восстановить горячее водоснабжение до конца текущего месяца. При этом ресурсоснабжающая организация пообещала выполнить работу в более ранний срок, но только «при наличии технической возможности».

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