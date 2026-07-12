Мошенники обманули молодого омича от имени заместителя директора его школы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прекрасную осведомленность продемонстрировали телефонные мошенники, позвонившие 19-летнему жителю Омского района. С юношей по одному из популярных мессенджеров связалась якобы заместитель директора школы, и сообщила такие подробности, что молодой омич даже не усомнился в правдоподобности легенды обмана.

Финансовая проблема у 19-летнего жителя Омского района случилась после того, как ему пришло сообщение в мессенджер от якобы заместителя директора школы, в которой он проходил обучение. В ходе общения собеседница юноши поинтересовалась о его делах, а после сообщила о проблеме его одноклассника, назвав в точности его имя и фамилию. Из сообщения «замдиректора» следовало, что в компьютере одноклассника найдены персональные данные юноши, и ему следует пообщаться по этому поводу с правоохранителями.

Подготовленному таким образом омичу, спустя короткое время действительно позвонили «сотрудники» ФСБ и Центрального банка России. Дальнейший обман произошел по традиционной схеме: напуганного «финансированием террористов» молодого человека заставили «задекларировать» все свои средства. Выполняя инструкции аферистов, молодой человек перевел на продиктованный счет свои сбережения, а также взятый микрозайм. Общая сумма финансового ущерба составила 32 420 рублей.

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