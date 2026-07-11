Омский «Иртыш» сменил главного тренера за неделю до старта сезона

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии первого матча нового сезона, который руководство омского футбольного клуба «Иртыш» на прошедшей пресс-конференции объявило о тренерской рокировке. Пост главного тренера покинул Владимир Щербак, а его место занял другой опытный специалист с омскими корнями.

Новым главным тренером назначен Сергей Константинов. 62-летний специалист хорошо знаком омским болельщикам – он является воспитанником местной футбольной школы. За его плечами не только игровая карьера, но и многолетняя работа с молодежными составами.

В середине 90-х (с 1995 по 1997 год) он выходил на поле в футболке омского клуба, провел 78 матчей. В разное время он также выступал за новокузнецкий «Металлург», бийский «Прогресс» и радужнинский «Аган».

После завершения активной карьеры Сергей Константинов сосредоточился на подготовке резерва. В 2013 году его команда «Иртыш-1994» стала победителем всероссийского юношеского первенства, а «Иртыш-2» под его началом завоевал серебряные медали Третьего дивизиона. Последним местом работы специалиста был любительский клуб «СибГУФК-Иртыш-2», откуда он и перешел на пост главного тренера основной команды.

Старт нового сезона для омских футболистов запланирован на 18 июля. Обновленный тренерский штаб уже приступил к подготовке к первому официальному матчу.

Ранее КП-Омск сообщала, что у омских гребцов стартовал чемпионат области «Сибирская регата»

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