У омских гребцов стартовал чемпионат области «Сибирская регата»

Фото: Ирина Ивахова

В акватории Иртыша 10 июля открылся чемпионат Омской области по гребле на байдарках, каноэ и лодках «дракон» «Сибирская регата». Как уточнила пресс-служба минспорта региона, в нем участвуют более 150 сильнейших местных спортсменов.

Первыми в борьбу за медали вступили каноисты и байдарочники в одиночных и парных заездах, сегодня они соревнуются на дистанциях 500 и 1000 метров. 11 июля спортсмены определят сильнейших на 2000 и 5000 метров.

На лодках «дракон» атлеты преодолеют 200 и 500 метров в мужских, женских и смешанных экипажах. Это ожидается 12 июля.

«Это главные старты нашего региона, 3 дня состязаний, сегодня и завтра – байдарка и каноэ, в воскресенье – «дракон». У нас много ребят занимаются, охотно идут, есть перспективные ребята, скоро отправятся лучшие на Спартакиаду молодежи», — сообщил глава федерации гребли Омской области Дмитрий Печкуров.

Старт состязаний во все дни в 9:00, посмотреть их можно с причалов, спуститься к ним можно от ресторана «Камелот» на Красном Пути, 153/3.

Ранее мы писали, что омич Александр Шлеменко успешно дебютировал в бойцовской лиге ACA.

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