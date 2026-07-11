Суд обязал омский «Авангард» доплатить почти 4 миллиона за чартер в Минск

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитраж постановил взыскать с омского хоккейного клуба в пользу туристической компании крупную сумму за организацию авиаперевозки на предсезонные сборы. Спор возник из-за задержки рейса и несоответствия борта условиям договора.

Омский «Авангард» не смог избежать финансовых претензий со стороны перевозчика. Арбитражный суд удовлетворил иск компании «Конкорд-Трэвел» о взыскании с хоккейного клуба задолженности за чартерный рейс. Общая сумма, которую теперь предстоит выплатить «ястребам», превысила 3,9 миллиона рублей с учетом судебных издержек.

Поводом для разбирательства послужил август 2024 года, когда команда отправилась на предсезонную подготовку в Минск. Стоимость перелета по маршруту Омск — Минск — Омск составила более 14,4 миллиона рублей. Однако «Авангард» перечислил лишь около 8,3 миллиона, оставив значительную часть суммы неоплаченной.

В ответ на претензии перевозчика представители клуба заявили о встречных нарушениях. По их версии, «Конкорд-Трэвел» предоставил воздушное судно, не соответствующее изначальным договоренностям, к тому же вылет задержали на 2 часа 15 минут. Хоккейный клуб настаивал на снижении долга и требовал применить штрафные санкции к контрагенту.

Суд, изучив материалы дела, пришел к иному выводу. Как установлено в ходе разбирательства, договором предусмотрен фиксированный штраф в размере 2 миллионов рублей за несоответствие борта заявленным требованиям, а за каждый час опоздания — по 200 тысяч рублей. Расчеты «Авангарда» признали завышенными.

В итоге исковые требования «Конкорд-Трэвел» удовлетворены частично. После взаимозачета встречных претензий суд постановил взыскать с хоккейного клуба около 3,8 миллиона рублей, а также 178 тысяч рублей в качестве компенсации судебных расходов.

На данный момент решение не вступило в законную силу, и у «Авангарда» остается возможность обжаловать его в вышестоящей инстанции.

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