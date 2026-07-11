Мэр Омска Шелест во второй раз стал дедушкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В семье мэра Омска Сергея Шелеста произошло знаменательное событие. Старшая дочь подарила ему еще одну внучку – теперь в семье растут две девочки.
Семейство омского мэра Сергея Шелеста встретило июль с приятным известием. В начале месяца, 3 июля, его дочь Виолетта стала мамой во второй раз. В роддоме появилась на свет девочка, которую родители решили назвать красивым именем Анжелика.
Как сообщает «Вечерний Омск», все прошло благополучно, и уже сегодня мама с малышкой выписаны из медицинского учреждения и чувствуют себя хорошо.
Теперь в доме Шелестов подрастают две внучки. Старшая, Эвелина, появилась на свет 5 ноября 2022 года, и ей сейчас уже три года.
Редакция портала присоединяется к поздравлениям и желает всей семье мэра здоровья, счастья и благополучия!
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