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НовостиОбщество10 июля 2026 13:10

Омский психиатр Ксения Гасенко победила в конкурсе врачей

Заведующая отделением завоевала звание лучшего в своей номинации
Анна Ковалёва
Ксения Гасенко. Фото предоставила пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Ксения Гасенко. Фото предоставила пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Ксения Гасенко, работающая в клинической психиатрической больнице им. Солодникова, победила в областном этапе Всероссийского конкурса врачей. Специалист признана лучшей в номинации «Психиатр», новость сообщили в омском минздраве 10 июля.

Женщина заведует отделением психосоциальной реабилитации №24. Коллеги отмечают ее самоотдачу и чуткость, а пациенты — надежду, которую она дарит. Ксения Гасенко признается, что находит радость в размеренном укладе работы отделения и в постоянном развитии.

Особый трепет медик испытывает в момент, когда перед ней новый пациент: сбор анамнеза превращается в разгадку клинической загадки. Ради поиска верного пути к исцелению врач готова часами изучать литературу, советоваться с коллегами и вести профессиональные дискуссии. Именно этот непрерывный диалог с профессией сделал Ксению Александровну высококлассным специалистом.

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