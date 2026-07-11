В Омске на месяц перекроют улицу Осоавиахимовскую

Фото: администрация города Омска

В мэрии Омска предупредили автомобилистов о масштабных ограничениях, которые затронут центр города. В связи с проведением дорожных работ будет временно закрыт проезд по нескольким участкам улицы Осоавиахимовская. Перекрытия вводятся поэтапно и продлятся до начала сентября.

Администрация Омска проиинформировала горожан о перекрытии движения на улице Осоавиахимовской в период с 3 августа по 10 сентября. Ограничения связаны с необходимостью проведения строительных работ на дорожном полотне.

Согласно официальному сообщению, проезд будет закрыт на трех отдельных отрезках в разное время:

- Первый этап (с 8:00 3 августа до 8:00 21 августа) затронет сразу два участка: от дома № 91 по улице 1-я Северная до улицы 2-я Северная, а также от дома № 124 по улице 5-я Северная до улицы 4-я Северная.

- Второй этап начнется сразу после завершения первого. С 8:00 22 августа проезд закроют на финальном отрезке — от улицы 2-я Северная до дома № 123 по улице 3-я Северная. Эти ограничения будут действовать вплоть до 8:00 10 сентября.

Водителям, которые планируют маршрут через указанные районы, рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути. Для объезда закрытых участков предусмотрена сеть прилегающих магистралей. Автомобилистам предлагается следовать по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я Северные, а также по улицам 5-й Армии, Герцена и Тарской.

В городской администрации подчеркивают, что на время ремонта вдоль перекрытых зон будут установлены временные дорожные знаки. Водителей настоятельно просят не игнорировать предписывающие и запрещающие указатели, чтобы избежать аварийных ситуаций и заторов. Горожанам, передвигающимся по тротуарам в районе строительства, рекомендовано соблюдать осторожность и повышенное внимание к личной безопасности.

Ранее КП-Омск сообщала, что на градсовете в Омске одобрили концепцию технопарка и обсудили проекты КРТ

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