На градсовете в Омске одобрили концепцию технопарка и обсудили проекты КРТ

Концепция технопарка уже одобрена Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Архитектурно-градостроительный совет Омской области рассмотрел несколько перспективных проектов, касающихся развития городской среды, архитектурных решений новых объектов и комплексного развития территорий. Об итогах заседания сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Участники совета поддержали архитектурную концепцию здания технопарка, которое планируется разместить на улице Маршала Жукова. Были детально рассмотрены вопросы планировки участка, организации парковочного пространства и транспортного обслуживания, а также варианты благоустройства прилегающей территории и архитектурно-художественного оформления фасадов.

Проектом жилого комплекса в районе пересечения улиц Октябрьской и Чернышевского запланировано строительство пяти многоквартирных домов. Здесь предусмотрены подземные парковки, а дворовая территория будет организована по принципу «двор без машин». Помимо жилых объектов, застройщик возведет образовательный комплекс на 300 учащихся, передаст помещения под детскую амбулаторию и обеспечит строительство внутриквартальных проездов.

На заседании также рассмотрели два проекта комплексного развития территорий в Центральном административном округе. Для участка в границах улиц Сенной, Чехова и Газетного переулка соглашение о КРТ предусматривает обязательства инвестора по расселению аварийного жилья. Реализация проекта позволит предоставить новые квартиры 12 семьям. Застройщик также примет участие в благоустройстве территории.

Второй проект касается строительства трех многоквартирных домов на участке, ограниченном улицами 7-й Северной, Герцена, 3-й Северной и Осоавиахимовской. В рамках этого проекта планируется переселение жителей из порядка тридцати индивидуальных домов, создание врачебной амбулатории, спортивных объектов и проведение работ по благоустройству.

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