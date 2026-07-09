Омский дизайнер будет выпускать светильники в виде матрешек и Кремля

Фото: АСИ/ Татьяна Мастерова

25-летняя омская дизайнер Ольга Щербакова готовится к запуску производства авторских светильников в результате успеха с грантом федерального конкурса «Создавай НАШЕ». Об этом сообщила 9 июля пресс-служба центра «Мой бизнес» Омской области.

На названном конкурсе дизайнер выиграла грант в 1 млн рублей. Проект ей помогают реализовать в центре «Мой бизнес», где она уже получила комплексную консультацию.

Как уточнили в центре, в пределах подготовки Щербакова проходит трехмесячный акселератор для победителей, изучает вопросы работы с целевой аудиторией, продвижения, регистрации логотипа и другие аспекты.

В мае этого года проект омички вошел в сотню лучших конкурса.

С вопросом поддержки ее проекта, выбора системы налогообложения и внедрения обязательной маркировки продукции в системе «Честный знак» дизайнер обратилась в тот же центр. Получила она там и консультации по включению в Реестр субъектов креативных индустрий.

По информации центра, предприниматель окончила Омский государственный институт сервиса, более восьми лет работает в сфере дизайна, уже несколько лет сотрудничает с арт-кластером «Таврида».

После опыта создания коллекций одежды, украшенных матрешкой, она задумала проект, который будет даже проще в запуске и реализации.

Так появился бренд «Образник»: название образовано от слов «образ» и «ночник». Щербакова разработала проект по производству интерьерных светильников, созданных на 3D-печати в форме матрешки и Кремля. По задумке, такие предметы должны органично вписываться в современные минималистичные интерьеры, одновременно напоминая о русской культуре.

«Мне хотелось показать, что русский культурный код может быть современным. Такие образы могут стать частью повседневной жизни и гармонично смотреться в современном интерьере», — рассказала Ольга.

В создании и продвижении проекта поддержку ей оказывает супруг.

Дизайнер живет на два региона – на конкурсе она выступала от Московской области, там живут ее родители, но регистрировать ИП и производить светильники планирует в Омске, где живут и работают она сама и ее муж. Деньги гранта она планирует потратить на покупку нескольких 3D-принтеров, на которых можно изготавливать изделия под заказ и менять их цвет по желанию клиента без нужды запускать крупные партии.

В каждом светильнике его полую верхнюю часть будут печатать на 3D-принтере из пластика, далее устанавливать внутрь лампу и другие комплектующие. В зависимости от размера товар будет стоить от 3 до 10 тыс. рублей.

До того в ТОП-100 лучших проектов вошел еще один омич, это молодой предприниматель Георгий Соболев. Он получил грант на развитие проекта DiaGo Service, его назначение это диагностика и восстановление сложной автомобильной электроники.

Ранее мы сообщали, что в Омской области госимущество помогает проектам 460 бизнесменов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru