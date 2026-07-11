Карантин по бешенству введн еще в двух районах Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омском регионе продолжает нарастать напряжение в связи с распространением опасного вируса. На этот раз очаги смертельной инфекции локализованы сразу в двух муниципальных образованиях — эпизоотическая ситуация ухудшилась в Тевризском и Нижнеомском районах.

Вирус был обнаружен у домашних животных, содержащихся в частных подворьях. Речь идет о населенных пунктах Петелино и Новотроицк. В связи с подтверждением диагноза с 7 июля текущего года на этих территориях введен особый карантинный режим, который продлится вплоть до начала сентября.

Чтобы не допустить распространения заразы, власти определили не только сами зоны заражения, но и буферные территории. В радиусе километра от села Петелино и 1,5 км от Новотроицка действуют жесткие ограничения, касающиеся перемещения любых животных.

На время действия карантина в этих зонах вводится полный запрет на ряд действий. В частности, под строгий запрет попадает торговля питомцами, их вывоз за пределы района и ввоз извне, а также проведение любых массовых мероприятий с участием скота — от ярмарок до выставок. Ветеринарным службам предписано воздержаться от лечения заболевших особей, а владельцам — от самостоятельной утилизации туш и съема шкур. Кроме того, ограничен доступ на неблагополучные территории для граждан, не имеющих отношения к ликвидации очага.

Контроль за соблюдением всех предписанных мер и исполнением режима возложен на региональное министерство сельского хозяйства, которое возглавляет Николай Дрофа.

Напомним, что с осени прошлого года ситуация с бешенством, смертельно опасном, в том числе, и для человека, остается крайне сложной. Только за последние месяцы 2026 года вирус фиксировался в десятках районов Омской области, включая Большеуковский, Одесский, Горьковский и Любинский. Эпидемиологическая сводка уже содержит трагические цифры: жертвами заболевания стали три человека. Введение новых карантинов в Тевризском и Нижнеомском районах подчеркивает серьезность угрозы и необходимость строгого соблюдения ограничительных мер.

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