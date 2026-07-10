Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на 11-летнего омича

Александр Бастрыкин. Фото: Тимур Ханов

В июле 2026 года в Омске зарегистрировали очередное нападение бродячих собак на ребенка. На этот раз укушенным оказался 11-летнего мальчик. В региональном СУ СК сообщили, что после ЧП возбудили уголовное дело, о разбирательствах доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

Уточняется, что инцидент случился около одного из местных магазинов. Один из псов вцепился ребенку в ногу, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Как отмечалось в местных пабликах, это не единичный случай агрессии хвостатых, однако достаточных мер для отлова бездомных животных местные власти не приняли.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Председатель Следственного комитета России затребовал у руководителя омского управления доклад о ходе разбирательств. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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