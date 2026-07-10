Горсовет разрешил без ограничений использовать герб Омска на сувенирах

Фото: Евгения ДЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 10 июля, на внеочередном пленарном заседании депутаты Омского городского Совета единогласно проголосовали за внесение изменений в правила использования официальной символики областного центра.

Принятые поправки снимают ранее действовавшие ограничения, которые допускали применение изображения флага Омска исключительно в рамках официальных церемоний и мероприятий. После вступления решения в силу символику разрешено размещать на памятных и юбилейных медалях, значках и других сувенирных изделиях, связанных с городом.

Вопрос об изменении регламента использования флага предварительно рассматривался на профильном комитете и получил одобрение. Новые правила начнут действовать после официального опубликования соответствующих документов.

Ранее КП-Омск сообщала, что на градсовете в Омске одобрили концепцию технопарка и обсудили проекты КРТ

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