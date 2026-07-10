В Омске за 17 млн рублей продают гостиницу

no_titie Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На профильных интернет-площадках появилось предложение о продаже мини-отеля, расположенного на улице 9-я линия в Омске. Объект находится напротив стадиона «Юность» и вблизи парка имени 30-летия ВЛКСМ.

Согласно опубликованным данным, трехэтажное здание построено в начале 1960-х годов и имеет общую площадь около 350 квадратных метров. Внутри обустроено 10 гостиничных номеров. В объявлении указывается, что гостиница продолжает работать, все инженерные системы находятся в исправном состоянии, в номерах выполнен ремонт, установлена мебель и необходимое оборудование.

Здание обеспечено центральным отоплением, холодным водоснабжением и горячей водой от бойлера, имеется канализация и система кондиционирования воздуха. Владелец готов передать объект за 17 миллионов рублей, однако причины решения о продаже не раскрываются.

Ранее КП-Омск сообщала, что Ростехнадзор в июне зафиксировал три инцидента с котлами на омских ТЭЦ

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