Ростехнадзор в июне зафиксировал три инцидента с котлами на омских ТЭЦ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

АО «Территориальная генерирующая компания № 11» 7 июля получила предостережения от Ростехнадзора из-за июньских инцидентов на омских ТЭЦ. Они случались 27, 15 и 18 июня.

Данные об этом значатся в едином федеральном реестре проверок. Два инцидента произошли на ТЭЦ-5, еще один на ТЭЦ-4.

Что касается ТЭЦ-5, там персонал отключал котлоагрегаты 15 и 18 июня. В первом случае причиной был свищ.

«... об инциденте (вх. от 17.06.2026 № 343/2967), произошедшем 15.06.2026 на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ структурного подразделения «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11»», рег. № А60-06376-0052. Согласно оперативному сообщению, котлоагрегат ст. № 6 (рег. № 144-Э) отключился персоналом от главного паропровода с небалансом пар/вода 100 тонн/час. Причина появления небаланса: свищ на ВЭК 2 ст. Подана диспетчерская заявка на снижение мощности из-за вывода в ремонт КА-6», — описано в предостережения.

18 июня котлоагрегат отключали после появления шума «на отметке 32 метра».

«Предварительная причина – повреждение воздушника на паросборной камере. Подана диспетчерская заявка на снижение мощности из-за вывода в ремонт КА-4», — указало ведомство.

А 27 июня отключали котлоагрегат на ТЭЦ-4.

«Согласно оперативному сообщению, котлоагрегат ст. № 9 (рег. № 125-Э) отключился защитой по погасанию факела в топке из-за свища на поверхностях нагрева», — отметил Ростехнадзор.

Отметим, форма предостережения не подразумевает выписывание штрафов или какие-либо запреты, она больше требует недопущения подобных нарушений в будущем.

Ранее мы писали, что проект золоотвала ТЭЦ-5 получил одобрение экспертов.

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