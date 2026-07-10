Компанию оштрафовали за 28-часовое отключение газа в Омском районе

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Омского района завершила проверку по факту перерыва в газоснабжении. Инцидент произошел 20 мая в селе Троицкое. В надзорном ведомстве установили, что в утренние часы указанной даты поставщик ресурса приостановил подачу газа в восемь многоквартирных домов, расположенных на двух улицах населенного пункта.

Возобновили газоснабжение только спустя 28 часов после отключения. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла руководителю ООО «Омская областная газовая компания» представление и инициировала административное производство в отношении юридического лица по части 2 статьи 7.23 Кодекса об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования организации назначен штраф. Информация о размере взыскания в сообщении не приводится.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омском районе из-за молнии вспыхнула газовая станция

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