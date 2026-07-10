В Омском районе из-за молнии вспыхнула газовая станция

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны обстоятельства происшествия, зафиксированного 13 июня в селе Харино Омского района. В тот день там возник пожар на газовой станции. По информации Сибирского управления Ростехнадзора, возгорание на объекте газоснабжения произошло из-за попадания молнии.

В ведомстве уточнили, что разряд поразил крановый узел Ду50, входящий в состав надземного стального газопровода высокого давления (0,6 МПа). Этот элемент является частью узла учета газа и относится к опасному производственному объекту сети газоснабжения Омского района.

В результате инцидента пострадавших нет. Для установления всех деталей и технических причин аварии назначена комиссия под руководством заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора. Специалистам предстоит оценить параметры поврежденного оборудования и последствия удара молнии.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области отменили режим повышенной готовности из-за паводка

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