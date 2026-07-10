В Омском регионе отменили введенный из-за паводка режим повышенной готовности

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 9 июля подписал распоряжение № 84-р, которым отменяется режим повышенной готовности. Он действовал в регионе с 13 марта из-за угрозы подтопления территорий паводковыми водами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Основанием для снятия режима послужило устранение обстоятельств, которые стали причиной его введения, — говорится в тексте распоряжения. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июне месяце наблюдалось устойчивое снижение уровней воды в реках области.

Принятые превентивные меры позволили не допустить возникновения чрезвычайной ситуации на территории субъекта. В настоящее время паводковая обстановка оценивается как стабильная.

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