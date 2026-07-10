Избивала и материла сына: в Омске будут судить 25-летнюю молодую мать

Санитарные условия в доме тоже оставляли желать лучшего. Фото: прокуратура Омской области

В Ленинском округе Омска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы. Ей инкриминируется статья 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением. О передаче дела в суд сообщила прокуратура Омской области.

По версии следствия, с августа по декабрь 2025 года женщина ненадлежаще выполняла родительские обязанности в отношении своего двухлетнего сына. В этот период она пила, кричала матом на ребенка, не обеспечивала надлежащих бытовых условий для его развития и проживания. Также обвиняемая била мальчика по голове, лицу и телу, причиняя физическую боль.

Об ужасах, творившихся в семье, стало известно после того, как родственница мальчика заметила на теле ребенка повреждения и сообщила об этом в полицию. В настоящее время несовершеннолетний передан под опеку.

Обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее КП-Омск сообщала, что житель Омска предстанет перед судом за смертельное ранение племянника жены

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