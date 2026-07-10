Житель Омска предстанет перед судом за смертельное ранение племянника жены

мужчина погиб на месте моментально Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского округа Омска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 39-летнего племянника его бывшей супруги. Фигурант заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Подробности сегодня, 10 июля рассказали в прокуратуре Омской области.

По версии следствия, трагедия произошла в июне 2025 года. Между мужчинами вспыхнула ссора на фоне длительных неприязненных отношений. В ходе конфликта обвиняемый схватил кухонный нож и нанес 1 удар в область грудной клетки слева своему 39-летнему оппоненту. От полученных последствий ранения, включая обширное внутреннее кровотечение, потерпевший скончался через 2 дня в стенах медицинского учреждения.

Свою вину в совершении инкриминируемого преступления фигурант признал лишь частично. На допросах он ссылался на то, что нанес телесные повреждения исключительно в целях необходимой самообороны. Именно по этой причине подозреваемый воспользовался своим правом и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Потерпевшая сторона уже начала подготовку к судебным тяжбам. Отцом погибшего мужчины заявлен гражданский иск о компенсации причиненного морального вреда на сумму 5 000 000 рублей. Уголовное дело в ближайшее время будет рассмотрено по существу в Октябрьском районном суде Омска. Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает суровое наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Дела о бытовых конфликтах с летальным исходом традиционно находятся на особом контроле правоохранительных органов, а привлечение присяжных заседателей дает подсудимому шанс на более объективное, по его мнению, разбирательство обстоятельств превышения пределов самообороны. Суду предстоит тщательно изучить все детали роковой ссоры и дать правовую оценку действиям обвиняемого.

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