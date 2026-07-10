УФСБ обновило правила посещения 9 приграничных районов Омской области

Въезд в пограничную зону разрешен только через официальные пункты, а о хозяйственных работах необходимо уведомлять за 3 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пограничное управление УФСБ обновило порядок въезда и работы в 9 южных районах Омской области, прилегающих к государственной границе. Новые правила касаются Исилькульского, Называевского, Полтавского, Шербакульского, Павлоградского, Одесского, Русско-Полянского, Черлакского и Нововаршавского районов.

Без пропуска передвигаться в пограничной зоне могут только жители этих районов — свободно, но при себе необходимо иметь паспорт. Всем остальным гражданам для въезда требуется оформлять пропуск заранее, при этом въезжать разрешено исключительно через официальные пункты пропуска.

Тем, кто планирует разовую поездку — навестить родственников или посетить кладбище в 5-километровой полосе вдоль государственной границы, — необходимо заблаговременно оформить соответствующий пропуск. Гражданам, ведущим хозяйственную деятельность, включая сельскохозяйственные работы, охоту или рыбалку, требуется уведомить пограничников минимум за 3 суток до начала работ. Если деятельность осуществляется в той же 5-километровой пограничной полосе, потребуется получение отдельного разрешения.

Подать заявление на оформление пропуска можно 3 способами: лично в пограничном органе, по электронной почте pu.omskobl@fsb.ru или через портал «Госуслуги». К заявлению необходимо приложить копии всех заполненных страниц паспорта, а для групповых поездок — дополнительно список всех участников. Сроки рассмотрения заявок составляют до 15 рабочих дней для граждан России и до 30 дней для иностранных граждан. Готовый документ можно получить лично в отделении УФСБ или заказать доставку по почте.

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