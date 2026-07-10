Омичку осудили на 1 год колонии за хранение 775 граммов гексогена

Женщина получила и штраф, и срок Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Омска вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в незаконном приобретении и хранении взрывчатого вещества. Женщина получила опасный «подарок» от бывшего супруга и хранила его дома более 1 года, пока о находке не узнали правоохранители. Подробности рассказали в пресс-службе судов Омской области.

Криминальная история началась осенью 2024 года, когда осужденная получила от бывшего мужа пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена массой 775 граммов, а также 1 капсюль-детонатор. Опасные предметы женщина хранила у себя дома.

Ситуация получила огласку в феврале 2026 года, когда омичка решила продемонстрировать взрывчатку и детонатор своему знакомому. Мужчина, осознав угрозу, тут же обратился в полицию. В тот же день сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия и изъяли взрывчатку у подозреваемой. Несмотря на собранные доказательства, подсудимая свою вину в суде так и не признала.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ей назначен штраф в размере 50 000 рублей. Сразу после оглашения решения фигурантка была взята под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован защитой в вышестоящей инстанции.

Хранение взрывчатых веществ представляет крайнюю опасность не только для самого владельца, но и для окружающих. Пластичные взрывчатки на основе гексогена обладают высокой бризантностью и требуют строжайшего соблюдения правил безопасности, а их незаконный оборот жестко преследуется по закону. Правоохранительные органы призывают граждан незамедлительно сообщать о любых фактах обнаружения подозрительных предметов, боеприпасов или взрывчатки, чтобы предотвратить возможные трагедии.

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