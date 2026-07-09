Больше половины омичей вынуждены постоянно работать сверхурочно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 50% омичей вынуждены работать сверхурочно. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob, проведя опрос среди трудоустроенных представителей экономически активного населения города Омска.

«51% трудоустроенных омичей регулярно перерабатывают, и лишь 31% укладываются в установленную норму рабочего времени. В среднем переработки сотрудников бюджетных и коммерческих предприятий Омска увеличивают их рабочее время на 26% в месяц», — говорится в отчете аналитиков порта по поиску работы, который есть в распоряжении КП-Омск.

Также в ходе опроса выяснилось определенная тенденция: чем выше у омского сотрудника зарплата, тем чаще он задерживаются на работе. Так, среди получающих до 100 тысяч рублей, доля перерабатывающих составляет 46%, а среди зарабатывающих от 150 тысяч — уже 55%. Среди представителей распространенных профессий чаще всего в Омске перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже — операторы кол центров, программисты, секретари и дизайнеры. А лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.

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