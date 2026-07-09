В Центральном округе Омска жилые дома остались без света

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
В ЦАО Омска ряд жилых многоэтажных домов на улицах Северных остались без электричества с вечера среды, 8 июля. Жильцы домов пожаловались на это в соцсетях.
В частности, жалоба на проблему вышла в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте». Ее автор рассказал, что энергия отключилась с 20:00, ему уже приходится выбрасывать продукты питания из холодильника.
Дозвониться до «Омскэлектро» он не может, уверил автор поста.
В комментариях представители компании с ее официального аккаунта в соцсети уже появились и озвучили причину отключения.
«Произошло повреждение в электрических сетях. Ремонтная бригада «Омскэлектро» занимается ремонтом поврежденного кабеля 10 кВ. Ориентировочно электроснабжение потребителей будет восстановлено 9 июля 2026 в 15:00», — сообщили они.
Там же в комментариях на это ответили недовольные. Например, горожанин
Николай Кругликов с иронией спросил, заменят ли ему тогда и протухшее мясо в холодильнике.
От другого же подписчика группы прозвучала шутка, что тут виноваты омские паникеры, которые создали нездоровый ажиотаж и разобрали весь свет.
Ранее мы сообщали, что в Чукреевке в Омске электроснабжения не было и вовсе двое суток.
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