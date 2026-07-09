Балет Омского русского народного хора выступит на подтанцовках у Олега Газманова

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 14 по 20 июля, в Республике Беларусь, пройдет традиционный международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». В масштабном культурном мероприятии отметится Омский русский народный хор. В частности, балет омского коллектива выступит на подтанцовках у популярного российского исполнителя Олега Газманова.

На 35, юбилейном фестивале «Славянский базар в Витебске», Омский русский народный хор представит свои номера сразу на нескольких площадках фестиваля. В числе гастрольной программы омского коллектива запланирован сольный концерт в Витебской областной филармонии, выступление на сцене знаменитого Летнего амфитеатра, а также выступление артистов Омского хора в фестивале хоровой музыки «Славянский Благовест» в Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска. А наиболее примечательным событием станет выступление балетной группы хора в концертном номере Олега Газманова, в котором омские танцоры организуют хореографическое сопровождение к попурри знаменитых песен народного артиста России.

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