Жителя Омской области подозревают в нападении на полицейского

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 42-летнего жителя рабочего поселка Кормиловка. Мужчину подозревают в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

По данным следствия, инцидент произошел 6 июля. Полицейский прибыл по вызову для урегулирования семейного конфликта. В ходе разбирательства подозреваемый нанес представителю власти удар рукой.

Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Эта норма предусматривает ответственность за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Максимальная санкция по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, включая опрос свидетелей и сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с участием пьяного водителя

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