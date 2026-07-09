В Омске суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с участием пьяного водителя

Погибшие чинили колесо, когда на них налетела машина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Советский районный суд Омска передано уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни двух человек. О завершении расследования сообщили в УМВД по Омской области.

По версии следствия, трагедия произошла днем 24 апреля на перекрестке улиц Нефтезаводской и Энтузиастов. Обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Sprinter, двигался в левой полосе со скоростью около 70 километров в час. Вопреки требованиям дорожного знака, предписывающего поворот налево, и запрещающего сигнала светофора, водитель продолжил движение прямо, не снижая скорости. В результате иномарка врезалась в двух мужчин, которые в этот момент находились на островке безопасности и производили замену колеса. От полученных травм 73-летний омич и его 33-летний внук скончались на месте. Кроме того, автомобиль столкнулся с еще одной машиной.

При проведении освидетельствования сотрудники ДПС зафиксировали у водителя состояние сильного алкогольного опьянения – содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 1,139 миллиграмма на литр. По данным следствия, перед поездкой на дачу омич вместе с приятелем употреблял спиртные напитки, после чего сел за руль.

В рамках расследования следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и очевидцев, изучили результаты судебно-медицинской, дактилоскопической и молекулярно-генетической экспертиз. Сам обвиняемый признал свою вину в содеянном.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает для водителей, находящихся в состоянии опьянения и совершивших ДТП, повлекшее гибель двух или более лиц, наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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