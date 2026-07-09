В Омске на маршрут вышел брендированный трамвай

Фото: Екатерина Позднякова

Сегодня, 9 июля, в Омске запустили брендированный трамвайный вагон. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Сергей Шелест.

Юбилейное оформление получил вагон под бортовым номером 135. Его кузов украсили эмблемой 90-летия трамвайного движения в Омске, изображениями городской инфраструктуры и архивными фотографиями. Как рассказал мэр, сегодня праздничный состав курсирует по 9-му маршруту, а в дальнейшем будет появляться на разных линиях города.

Идея проложить рельсы в Омске возникла еще в 1895 году, однако реализовать ее удалось спустя 41 год — из-за войн и революций. Пробный пуск первого трамвая состоялся 7 ноября 1936 года, а официальное открытие движения — 15 ноября.

Особую роль электротранспорт сыграл в годы Великой Отечественной войны, став настоящим «тружеником тыла»: он перевозил раненых, доставлял грузы и помогал рабочим добираться до предприятий. В 1960–1970-е годы трамвай связал быстрорастущие спальные районы с центром города. Для многих омичей поездки на трамвае стали частью теплых воспоминаний, а сам он — неотъемлемой частью городского пейзажа.

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