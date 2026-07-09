Губернатор Хоценко переназначил Маркелова министром здравоохранения

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о продлении полномочий Дмитрия Маркелова на посту руководителя регионального министерства здравоохранения. Согласно документу, трудовой договор с чиновником заключен сроком еще на один год.

Для Маркелова это уже третье назначение на этой должности. Впервые он возглавил ведомство в июне 2024 года, для чего досрочно сложил депутатские полномочия в Омском городском Совете, где был избран по 23-му одномандатному округу. В июле 2025 года его полномочия были продлены впервые, а нынешнее переназначение стало вторым по счету.

Дмитрий Маркелов родился 12 августа 1979 года. Школу окончил в Ханты-Мансийске. С 1996 по 2002 год обучался на лечебном факультете Омской государственной медицинской академии, затем два года проходил клиническую ординатуру на кафедре онкологии того же вуза. Трудовую деятельность начал в 2002 году в омском онкологическом диспансере. В январе 2018 года был назначен главным врачом Клинического онкологического диспансера Омской области.

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