Восемь участков выставила мэрия Омска для аренды под стройку

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Городской департамент архитектуры и градостроительства объявил электронный аукцион на заключение договоров аренды восьми участков земли на территории Омска. Торги состоятся на площадке «РТС тендер».

Принимать заявки на аукцион будут до 20 июля, определение победителей состоится 23 июля. Участки предлагаются для строительства различных коммерческих объектов, от СТО до магазинов и платных автостоянок.

Площади выставленных участков варьируются от 600 квадратных метров до более чем 5 300, годовая арендная плата стартует от 45 628 рублей и доходит до 1 657 248 рублей в зависимости от места, площади и назначения.

Несколько примеров из восьми лотов: на улице 3 я Молодежная три разных участка предлагаются под объекты дорожного сервиса, деловое управление и магазины. Сроки аренды по ним составляют от 2,5 лет до 4 лет 10 месяцев.

На улице 10 лет Октября бизнесмены могут выбрать два участка под автомойки, ремонт авто, магазины и объекты дорожного сервиса. Площади лотов там составляют 4 981 кв. м и 4 354 кв. метров соответственно, на старте торгов годовая арендная плата там 1 611 633 рубля и 1 408 773 рубля соответственно. Срок аренды каждого участка составляет 4 года 10 месяцев.

Ранее мы писали, что в Омской области через электронные торги продадут 3 тыс. гектаров земли.

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