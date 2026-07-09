Пенсионерка из Омской области хотела продать 890 пачек немаркированных сигарет

Уголовное дело по статье о продаже контрафактного табака грозит пенсионерке из Называевского района. Женщина 1957 года рождения обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной табачной продукции. Подробности сегодня, 9 июля, рассказали в УМВД России по Омской области.
Как установило дознание, сельчанка приобрела крупную партию сигарет в количестве 890 пачек. Контрафактную продукцию она планировала реализовать жителям района по коммерческой цене в принадлежащем ей продовольственном магазине. Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий, а вся немаркированная табачная продукция была изъята из оборота.
Вина подозреваемой подтверждена не только ее полным раскаянием в содеянном, но и результатами криминалистической экспертизы, протоколами осмотров предметов преступной деятельности, а также показаниями свидетелей. Собранных доказательств оказалось достаточно для того, чтобы направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Правоохранительные органы продолжают системную работу по выявлению точек незаконной продажи табака.
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