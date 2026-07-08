«Сниму порчу»: омская гадалка выманила 780 тысяч рублей у доверчивых людей

На удочку попались трое жителей различных регионов. Фото: прокуратура Омской области

В Куйбышевском райсуде Омска начали рассматривать уголовное дело против 56-летней местной жительницы. Как сообщила 8 июля прокуратура региона, версия следствия такова: в августе-сентябре 2021 года женщина завела аккаунт в соцсети, где представлялась гадалкой Валентиной и выманивала у клиентов деньги.

Фигурантка убеждала доверчивых людей, что она обладает даром ясновидения и может исцелять через проведение обрядов. Трое человек из разных регионов России поверили в магические способности женщины и перевели ей в общей сложности 780 тысяч рублей. Часть этих денег были взяты в кредит. Клиенты просили «Валентину» избавить их от порчи, однако жительница Омска после получения оплаты блокировала своих собеседников и переставала отвечать на их звонки.

Свою вину подсудимая признать отказалась. Теперь лжегадалке грозит тюремное заключение на срок до шести лет за мошенничество. В данный момент разбирательства продолжаются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что брокеры-аферисты обманули местную чиновницу на 3 млн рублей.

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