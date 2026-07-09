В центре Омска установили стенд с джамбо-стеклами размером 3 на 6 метров

Организаторы планируют устроить краш-тест для смельчаков. Фото: пресс-служба минстроя Омской области

На улице Музейной в самом центре Омска появился необычный стенд с джамбо-стеклопакетами. Монтаж огромных конструкций потребовал привлечения профильных специалистов из Челябинска, а уже совсем скоро омичам предложат лично проверить их на прочность. Об этом сегодня, 9 июля, рассказали в минстрое региона.

Размер установленных стекол составляет 3 х 6 метров. Подобные гигантские конструкции сегодня крайне востребованы в современной архитектуре для создания панорамного остекления фасадов. В связи с растущим спросом производство джамбо-стеклопакетов теперь налажено и в Омске. Однако процесс их транспортировки и установки остается сложной инженерной задачей, из-за чего для монтажа выставочного стенда на улице Музейной пришлось приглашать экспертов из соседнего региона.

Главным испытанием для новой омской продукции станет предстоящий фестиваль «Зодчество в Сибири». Организаторы подготовили для гостей интерактивную зону: всем желающим раздадут биты для попыток разбить выставленное окно. Производители джамбо-стеклопакетов обещают выдать ценный приз тому смельчаку, у кого хватит сил нанести конструкции фатальные повреждения.

Подобные публичные краш-тесты наглядно демонстрируют высокие прочностные характеристики современных строительных материалов и вызывают живой интерес как у профессионального сообщества архитекторов, так и у обычных горожан. Развитие производства крупноформатного стекла в регионе позволяет омским девелоперам реализовывать самые смелые архитектурные проекты без необходимости заказывать дорогостоящие материалы из других городов.

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