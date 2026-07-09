Выпускница ОмГТУ завоевала Гран-при Международного конкурса Omsk Fashion Weekend

Победительница получила бархатную перчатку и брендированный кастет, а вице-чемпионка отправится на стажировку в Китай. Фото: ОмГТУ

В Омске состоялась первая в истории города Неделя моды, центральным событием которой стал 6-й Международный конкурс моды, дизайна и материальной культуры Omsk Fashion Weekend. Обладательницей главного трофея стала выпускница Омского государственного технического университета Алина Журба, представившая жюри авторскую коллекцию «Метаморфозы». Подробности рассказали в пресс-службе ОмГТУ.

Масштаб форума оказался беспрецедентным для региона. Всего на участие в конкурсе поступило более 100 заявок из 18 регионов России, а также из Казахстана и Кыргызстана. Суровое сито отбора, проведенного международными экспертами во главе со звездным стилистом Гошей Карцевым, прошла только 21 коллекция от дизайнеров из Омска, Новосибирска, Тюмени, Кирова и Челябинска.

Обладательнице Гран-при Алине Журбе торжественно вручили фирменный символ победителя проекта — бархатную перчатку и брендированный кастет. Первое место завоевала еще одна талантливая омичка Елизавета Климова с коллекцией «Лабиринт». В качестве главного приза девушка отправится на профессиональную стажировку в Китай, что откроет перед ней новые горизонты в индустрии мировой моды.

Программа Недели моды оказалась максимально насыщенной и включала целый ряд разнообразных мероприятий. В афишу вошли показы авторских дизайнерских платков, тематические мастер-классы, творческий пленэр, профессиональный кастинг моделей, финал главного конкурса и торжественная церемония награждения.

Создание в Омске собственной Недели моды позволяет местным дизайнерам не только заявлять о себе на федеральном и международном уровне, но и привлекать в регион экспертов, байеров и инвесторов. Стажировки в азиатских и европейских странах, которые получают победители, становятся мощным стимулом для профессионального роста и интеграции омской школы дизайна в глобальную индустрию моды.

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