На омских кладбищах осталось критически мало мест для захоронений

Чтобы избежать коллапса, экстренно откроют недостроенное Западное кладбище Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске сложилась критическая ситуация со свободной землей под захоронения. Свободных участков на действующих кладбищах города хватит всего на 4-5 месяцев, после чего мегаполис может столкнуться с серьезным инфраструктурным коллапсом.

Об этом на заседании комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ сообщила директор «Комбината специальных услуг» Ольга Котюргина. По ее словам, ежемесячно в Омске хоронят около 600 человек, однако новых участков для погребения удается выделить лишь на 150 усопших. Дефицит земли нарастает с каждым месяцем.

«При тех темпах захоронения, которые есть сейчас, резерва свободных участков нам хватит максимум на 4-5 месяцев», — констатировала Ольга Котюргина.

Чтобы не допустить кризиса, в городе планируют экстренно открыть новое Западное кладбище в Кировском округе. Запустить объект в эксплуатацию намерены даже в том случае, если там еще не будут полностью завершены все работы по благоустройству. На сегодняшний день готовность новой площадки оценивается в 70%.

Строительные работы на площадке Западного кладбища стартовали в мае 2023 года. Изначально объект планировали сдать за 1 год, но с тех пор сроки завершения проекта регулярно сдвигались. Ранее сообщалось, что окончание строительства перенесли на 2027 год.

Проблема нехватки мест для захоронений характерна для многих крупных городов-миллионников, где исторические некрополи в черте города давно исчерпали свой лимит, а выделение новых земель сталкивается с жесткими санитарными и градостроительными ограничениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске появятся скверы имении Жириновского и Токаева

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru