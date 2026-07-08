Омским коммерсантам отдают в аренду самые убыточные бани

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 8 июля, на комитете по вопросам ЖКХ депутаты Омского горсовета обсудили работу городских бань. В частности, речь шла о передаче объектов в аренду коммерческим структурам. Бани отдаются в аренду сроком на пять лет с обязательным условием – сохранение основного профиля деятельности.

Как отметил председательствующий на комитете депутат Андрей Никитин, в аренду омским коммерсантам отдаются самые маленькие и убыточные бани. Может быть поэтому, эксперимент по передаче в аренду муниципального имущества пока нельзя назвать удачным договоры аренды с тремя арендаторами были расторгнуты досрочно из-за нарушений условий договора со стороны арендаторов. Бани № 23 и № 24 уже вернулись городу.

В целом в городе помывочные услуги населению предоставляют 12 муниципальных бань. За прошлый год их услугами воспользовались более 160 тысяч человек, из них порядка 35 тысяч относятся к льготной категории. Стоимость двухчасовой помывки в общем отделении составляет 500 рублей, для льготников – 170. Дети до 7 лет могут помыться в бане за 85 рублей.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске заявки на захоронение будут принимать через Госуслуги

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