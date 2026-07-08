В Омске заявки на захоронение будут принимать через Госуслуги

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 8 июля, на комитете по вопросам ЖКХ депутаты Омского городского совета обсудили ситуацию с кладбищами. Как сказано в официальной публикации по итогам заседания, в скором времени заявки от омичей на участок для захоронения будут приниматься в электронном виде – через Госуслуги.

Это станет возможным благодаря тому, что Омская область вошла в число пилотных регионов по внедрению федеральной цифровой платформы «Управление захоронениями». На реализацию проекта выделено 14,5 млн рублей.

Работа будет вестись по нескольким направлениям. Первый это инвентаризация имеющихся мест на ныне действующих городских кладбищах: Ново-Южном, Ново-Кировском и Старо-Восточном. Второй – создание единого реестра. По мнению депутатов, это позволит понять, сколько там имеется свободных мест и исключить в дальнейшем серые схемы распределения участков.

«Думаю, благодаря этому ситуация с количеством мест улучшится. Уже обратились к губернатору за помощью, чтобы он помог в решении вопроса о выделении дополнительных участков», отметил депутат Андрей Никитин.

Кроме того, на заседании была озвучена степень готовности строящегося нового Западного кладбища. Как сообщили в горсовете, строительные работы здесь практически завершены. Сейчас там ведется только благоустройство и озеленение. Степень готовности объекта составляет 68 %.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области инвестор начал сразу два крупных агропроекта

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