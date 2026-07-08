В Омской области инвестор начал сразу два крупных агропроекта

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Любинского района Абай Ракимжанов рассказал о строительстве на подведомственной ему территории сразу двух агрокомплексов, которые немало помогут развитию в целом. Оба проекта реализует компания «Сибирская земля».

Первый объект это молочно-товарный комплекс в деревне Матюшино. Рассчитан он на 1200 дойных коров и начнет работать до конца текущего Комплекс должен производить примерно 9,6 тыс. тонн молока в год и создать десятки рабочих мест. Для местных жителей это возможность достойного трудоустройства рядом с домом.

Второй проект будет в селе Казанка, там строят зернообрабатывающий комплекс мощностью 25 тыс. тонн. В нем планируют хранить, сушить и подрабатывать зерно. Запуск запланировали уже на сентябрь.

Ракимжанов подчеркнул, что развитие животноводства является одним из приоритетов области, губернатор относит молочное скотоводство к ключевым направлениям АПК.

«Это не просто стройки — это вклад в будущее нашего района, новые возможности и стабильность для жителей», — отметил глава района.

Ранее мы писали о том, что в целом Омская область наращивает число инвестиционных предложений.

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