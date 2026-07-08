Добавят к сроку года два: селянина будут судить за оскорбление судьи

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Марьяновском районном суде Омской области начинается рассмотрение уголовного дела об оскорблении судьи. К уже имеющемуся сроку в 11 лет колонии фигурант может получить еще два.

Как сообщили в пресс-службе судов Омской области, ранее селянин был осужден к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы судьей Шербакульского районного суда. Приговор был суров, но и статьи у фигуранта были тяжкие: покушение на убийство, разбой и грабеж.

Однако подсудимый со справедливостью наказания не согласился и начал поносить судью нецензурными словами прямо во время процесса в зале судебных заседаний.

« Чем унизил честь и достоинство судьи, осуществляющего правосудие, и подорвал авторитет судебной власти», − говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге мужчина наговорил себе на новую уголовную статью: «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия». А возможно, и на новый срок максимальное наказание по ней предусматривает два года лишения свободы.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске будут судить экс-руководителей крупнейшего алкогольного завода

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