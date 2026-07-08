Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2026 5:20

В Омске будут судить экс-руководителей крупнейшего алкогольного завода

Учредитель и бывший гендиректор предприятия легализовали более 74 млн рублей через фиктивные сделки
Екатерина КРАСНОВА
Для обеспечения иска арестовано 600 объектов имущества на 1,7 млрд рублей

Для обеспечения иска арестовано 600 объектов имущества на 1,7 млрд рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске завершено расследование резонансного уголовного дела о преднамеренном банкротстве и отмывании денежных средств. На скамье подсудимых окажутся учредитель и бывший генеральный директор крупнейшего в регионе предприятия по производству и продаже алкогольной продукции, которые вывели из оборота компании более 1,5 млрд рублей. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.

По версии следствия, махинации проводились в период с 2012 по 2018 годы. Зная о значительной задолженности завода по уплате налогов, топ-менеджеры организовали схему по хищению средств. Под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам они систематически изымали наличные из кассы, передавая их учредителю и подконтрольным лицам. Таким образом из законного оборота было выведено свыше 1,5 млрд рублей.

Кроме того, соучастники предприняли меры по легализации похищенного. Они провели серию сложных финансовых операций и сделок по купле-продаже имущества, отмыть которые удалось на сумму более 74 млн рублей. Свою вину фигуранты не признали и мер по возмещению колоссального ущерба не приняли.

На основании собранных доказательств следствие предъявило обвиняемым обвинение по ст. 196 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Чтобы компенсировать потери и не дать подозреваемым скрыть активы, по ходатайству следствия суд наложил арест на более 600 объектов, входящих в собственность обвиняемых и подконтрольных им организаций. В обеспечительный список попали земельные участки, нежилые помещения, автомобили и сельхозтехника общей стоимостью около 1,7 млрд рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозят длительные сроки лишения свободы и крупные штрафы. Дела о банкротстве крупных бюджетообразующих предприятий традиционно находятся на особом контроле правоохранительных органов, так как наносят удар не только по кредиторам, но и по налоговой системе региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жертвами лже-брокеров все чаще становятся омичи из сельской местности

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru