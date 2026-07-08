В Омске будут судить экс-руководителей крупнейшего алкогольного завода

Для обеспечения иска арестовано 600 объектов имущества на 1,7 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске завершено расследование резонансного уголовного дела о преднамеренном банкротстве и отмывании денежных средств. На скамье подсудимых окажутся учредитель и бывший генеральный директор крупнейшего в регионе предприятия по производству и продаже алкогольной продукции, которые вывели из оборота компании более 1,5 млрд рублей. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.

По версии следствия, махинации проводились в период с 2012 по 2018 годы. Зная о значительной задолженности завода по уплате налогов, топ-менеджеры организовали схему по хищению средств. Под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам они систематически изымали наличные из кассы, передавая их учредителю и подконтрольным лицам. Таким образом из законного оборота было выведено свыше 1,5 млрд рублей.

Кроме того, соучастники предприняли меры по легализации похищенного. Они провели серию сложных финансовых операций и сделок по купле-продаже имущества, отмыть которые удалось на сумму более 74 млн рублей. Свою вину фигуранты не признали и мер по возмещению колоссального ущерба не приняли.

На основании собранных доказательств следствие предъявило обвиняемым обвинение по ст. 196 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Чтобы компенсировать потери и не дать подозреваемым скрыть активы, по ходатайству следствия суд наложил арест на более 600 объектов, входящих в собственность обвиняемых и подконтрольных им организаций. В обеспечительный список попали земельные участки, нежилые помещения, автомобили и сельхозтехника общей стоимостью около 1,7 млрд рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозят длительные сроки лишения свободы и крупные штрафы. Дела о банкротстве крупных бюджетообразующих предприятий традиционно находятся на особом контроле правоохранительных органов, так как наносят удар не только по кредиторам, но и по налоговой системе региона.

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