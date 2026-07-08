Экс-замглавы омского ФГБУ не смог оспорить приговор за взятку

8-й кассационный суд оставил жалобы защиты без удовлетворения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции проверил законность приговора Куйбышевского районного суда Омска и оставил его без изменений. Бывший заместитель руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» и директор строительной компании, осужденные за коррупционные преступления в особо крупном размере, пытались оспорить назначенные сроки, но вышестоящая инстанция признала решения законными. Об этом рассказали сегодня, 8 июля, в прокуратуре Омской области.

В суде установлено, что в период с января 2020 года по август 2022 года заместитель руководителя профильного ФГБУ получил от предпринимателя более 1,1 млн рублей. За незаконное вознаграждение чиновник отказался в суде от исковых требований к строительной организации на сумму около 31 млн рублей, а также совершал иные незаконные действия в интересах бизнесмена.

Примечательно, что предметом взятки стали не только денежные средства, но и вещи. Так, директор компании купил чиновнику одежду стоимостью 55 тыс. рублей для участия в рабочем совещании, которое проходило в Москве. Действия бывшего руководителя бюджетного учреждения квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а предпринимателя — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

За содеянное суд назначил экс-чиновнику 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно его оштрафовали на 3,3 млн рублей и лишили права заниматься определенным видом деятельности на 3 года. Директор строительной компании получил аналогичный основной срок в 4 года строгого режима, штраф в размере 2,2 млн рублей и запрет на профессиональную деятельность сроком на 3 года.

Кассационная инстанция полностью согласилась с состоявшимися судебными решениями, оставив жалобы стороны защиты без удовлетворения. Дела о коррупции в сфере управления государственным имуществом и мелиорации находятся на особом контроле правоохранительных органов. Взятки в особо крупном размере предполагают суровые санкции, а попытки оспорить приговор в вышестоящих инстанциях, как показывает практика, редко увенчиваются успехом при наличии неопровержимой доказательной базы, включающей факты передачи не только наличных, но и материальных ценностей.

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