В Омске оштрафовали 52 нарушителя за самовольные сливы стоков

Минприроды региона активно штрафует нарушителей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области продолжает активную работу по пресечению незаконных подключений к централизованной системе водоотведения. Только за последние месяцы к административной ответственности привлекли более 50 нарушителей, которые пытались сэкономить на легальной утилизации нечистот. Сегодня, 8 июля, статистикой поделились в региональном минприроды.

2 июля 2026 года специалисты профильного министерства совместно с представителями АО «ОмскВодоканал» провели выездное обследование оборудованной точки приема хозяйственно-бытовых сточных вод в деревне Приветная Кировского административного округа Омска. В ходе рейда были выявлены 2 факта самовольного подключения к инженерной инфраструктуре. Нарушителей сразу же привлекли к административной ответственности по статье 7.20 КоАП РФ.

По состоянию на 7 июля 2026 года ведомство уже привлекло к ответственности 52 нарушителя. Каждому из них назначены административные штрафы в размере от 10 000 до 15 000 рублей. Работа по выявлению и пресечению подобных правонарушений продолжается на постоянной основе: специалисты регулярно совершают выездные обследования и оперативно реагируют на обращения граждан.

Министерство природных ресурсов призывает омичей активно участвовать в экологическом контроле. Если вы стали свидетелем самовольного слива нечистот, ведомство просит зафиксировать нарушение на фото или видео. На материалах обязательно должны быть четко видны транспортное средство, его государственный регистрационный знак, а также дата, время и точное место съемки.

Всю собранную информацию можно направить на электронную почту mpr.monitor@yandex.ru, в специальный чат-бот в мессенджере МАХ или сообщить по телефону 8 (923) 685-56-31. Своевременные сигналы от неравнодушных горожан помогают предотвращать аварии на сетях, защищать окружающую среду от токсичных выбросов и сохранять экологическое благополучие региона.

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