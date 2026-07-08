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НовостиОбщество8 июля 2026 5:55

В Омске оштрафовали 52 нарушителя за самовольные сливы стоков

Штрафы для недобросовестных перевозчиков нечистот составляют от 10 000 до 15 000 рублей
Екатерина КРАСНОВА
Минприроды региона активно штрафует нарушителей

Минприроды региона активно штрафует нарушителей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области продолжает активную работу по пресечению незаконных подключений к централизованной системе водоотведения. Только за последние месяцы к административной ответственности привлекли более 50 нарушителей, которые пытались сэкономить на легальной утилизации нечистот. Сегодня, 8 июля, статистикой поделились в региональном минприроды.

2 июля 2026 года специалисты профильного министерства совместно с представителями АО «ОмскВодоканал» провели выездное обследование оборудованной точки приема хозяйственно-бытовых сточных вод в деревне Приветная Кировского административного округа Омска. В ходе рейда были выявлены 2 факта самовольного подключения к инженерной инфраструктуре. Нарушителей сразу же привлекли к административной ответственности по статье 7.20 КоАП РФ.

По состоянию на 7 июля 2026 года ведомство уже привлекло к ответственности 52 нарушителя. Каждому из них назначены административные штрафы в размере от 10 000 до 15 000 рублей. Работа по выявлению и пресечению подобных правонарушений продолжается на постоянной основе: специалисты регулярно совершают выездные обследования и оперативно реагируют на обращения граждан.

Министерство природных ресурсов призывает омичей активно участвовать в экологическом контроле. Если вы стали свидетелем самовольного слива нечистот, ведомство просит зафиксировать нарушение на фото или видео. На материалах обязательно должны быть четко видны транспортное средство, его государственный регистрационный знак, а также дата, время и точное место съемки.

Всю собранную информацию можно направить на электронную почту mpr.monitor@yandex.ru, в специальный чат-бот в мессенджере МАХ или сообщить по телефону 8 (923) 685-56-31. Своевременные сигналы от неравнодушных горожан помогают предотвращать аварии на сетях, защищать окружающую среду от токсичных выбросов и сохранять экологическое благополучие региона.

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