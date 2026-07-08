Более 7 тысяч омичей получили адресную социальную помощь с начала года

Городской Центр социальной поддержки передал жителям региона более 74 тысяч единиц товаров.Фото: администрация Омска

С начала 2026 года в городское казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» за адресной помощью обратились более 7 тысяч омичей. Социальные работники оказывают поддержку горожанам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, обеспечивая их одеждой, обувью, продуктами и предметами первой необходимости.

За 6 месяцев текущего года нуждающимся было передано 74,4 тыс. единиц различных товаров. Основную массу помощи составили одежда и обувь — 50,9 тыс. единиц. Кроме того, омичи получили более 23 тыс. единиц товаров для дома и быта, а также продукты питания, канцелярские принадлежности и другие предметы первой необходимости.

Значимую роль в оказании помощи играют регулярные благотворительные мероприятия. За полгода в городе было проведено 5 акций под названием «Благодарю», приуроченных к различным праздничным и памятным датам. Среди них — Всемирный день спонтанного проявления доброты, Международный женский день и другие значимые события.

В рамках этих акций более 2 тыс. омичей, из которых 939 — дети, получили в дар свыше 21 тыс. единиц товаров первой необходимости. Благодаря системной работе учреждения и активности неравнодушных горожан, сотни семей получили необходимую поддержку в сложные периоды жизни.

Узнать подробную информацию о направлениях деятельности центра, условиях получения помощи и актуальных мерах социальной поддержки для различных категорий граждан можно на официальном сайте учреждения или по телефону (3812) 22-25-45. Специалисты центра напоминают, что оказать посильную помощь нуждающимся может любой житель города, принеся ненужные, но находящиеся в хорошем состоянии вещи, одежду и предметы быта в пункты приема.

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