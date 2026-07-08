Завершится день традиционным семейным пикником и молебном у памятника Петру и Февронии Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Омске стартовали масштабные гуляния, посвященные Дню семьи, любви и верности. С самого утра площади и скверы города превратились в центры притяжения для горожан, а всего в регионе к празднику подготовили более 120 тематических мероприятий.

Праздничная программа охватила сразу несколько ключевых локаций. На площадке у библиотеки имени Пушкина с 10:00 до 15:00 работают творческие мастерские, проходят викторины и интеллектуальные игры для детей и взрослых. В 11:30 на территории Областного перинатального центра состоится торжественное открытие нового арт-пространства — масштабного мурала.

После обеда эстафету подхватит сквер имени 30-летия ВЛКСМ. С 16:30 там обещают квесты, розыгрыши, танцевальные флешмобы, живое выступление музыкантов и работу тематических фотозон. Вечером, в 18:00, от Успенского собора стартует Всероссийский парад семей. Праздничная колонна пройдет до Свято-Никольского Казачьего собора, где у памятника Петру и Февронии совершат молебен.

Завершится насыщенный день в сквере Дзержинского. В 19:30 там начнется традиционный семейный пикник, где горожан ждут чаепитие, мастер-классы по лепке и роспись гипсовых фигур.

День семьи, любви и верности с каждым годом собирает все больше омичей, превращаясь в один из главных летних праздников. В 2026 году к торжествам присоединятся не только молодые семьи с детьми, но и супружеские пары, прожившие вместе долгие годы. 120 образцовых семей региона будут удостоены почетных медалей «За любовь и верность». Праздник способствует укреплению института брака и популяризации традиционных семейных ценностей среди молодежи.

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