Лишь 12% жителей Омска тратят на детей более 15 тысяч рублей в месяц

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство жителей Омска не могут себе позволить потратить на своих детей более 11 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики портала «Авито», проведя опрос среди омских родителей.

В ходе опроса, проведенного среди жителей Омска, выяснилось, что у 56% горожан есть дети, на товары для которых они тратят в среднем не более 11 тысяч рублей в месяц. При этом, 26% опрошенным омичей заявили, что хотят в дальнейшем уложиться в диапазон от 3 000 до 7 000 рублей, а 21% омичей вообще готовы потратить на детские товары до 3 000 рублей. Более высокие расходы — свыше 15 000 рублей в месяц — способны потратить на своих чад лишь 12% омских респондентов.

За последние полгода омичи, имеющие детей, чаще всего покупали им одежду и обувь — об этом сообщили 63%. Также востребованы у омских родителей были игрушки — 38%, и развивающие материалы (в том числе книги) — эти траты осуществляют в ежемесячном режиме 33% омичей. Чуть меньше омских родителей обновляют своим детям в ежемесячном режиме школьные принадлежности — 28%, и товары для творчества и хобби — 27%.

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