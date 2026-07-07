Суд взыскал с дроппера 26 тысяч рублей для омского военного

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с жительницы Чеченской Республики 26,6 тысячи рублей. Эти деньги она получила от мошенников, обокравших военнослужащего. Новость сообщили в надзорном ведомстве 7 июля.

В августе 2025 года аферисты перевели с банковских счетов 51-летнего мужчины 116 тысяч рублей. Полиция выяснила, что часть этой суммы оказалась на счете фигурантки. У нее не было законных оснований держать данные средства, поэтому прокуроры подали иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд встал на сторону бойца.

Исполнение решения держит на контроле надзорный орган. Если женщина не заплатит добровольно, деньги взыщут принудительно.

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