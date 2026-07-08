Большинство омичей включаются в трудовой процесс почти сразу по приходу на работу

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омичи рассказали, сколько времени им нужно, чтобы приступить к рабочим обязанностям. Затрачиваемое жителями Омска на «раскачку» перед включением в трудовой процесс, выяснилось в ходе опроса, проведенного аналитиками портала SuperJob.

Так, 39% омичей начинают работать через 5—10 минут после прихода на свои рабочие места, а еще 26% опрошенных жителей Омска приступают к своим обязанностям в период от 1 до 5 минут. Однако, среди работающих омичей есть значительная часть сотрудников — 27% — которые позволяет себе более длительную подготовку: от 10 до 60 минут. Самыми нерасторопными признали себя 4% респондентов, заявивших что от прихода на работу до начала выполнения своих трудовых обязанностей, у них проходит более часа.

В ходе опроса выяснилась также и любопытная тенденция: возрастные омичи быстрее приступают к своим обязанностям. У омской молодежи до 35 лет среднее время составляет 15 минут, у горожан 35+ чуть меньше — 13 минут, а большинство респондентов среди респондентов возраста 45+ заявили, что начинает работать в течение 5 минут.

Среди представителей распространенных профессиональных групп быстрее всех «включаются» операторы кол-центров — их среднее время составляет всего 9 минут. 10 минут требуется менеджерам по логистике и экономистам, 11 минут — маркетологам, снабженцам и офис-менеджерам. Продавцам и учителям нужно 17 минут, медсестрам — 20 минут. Пиарщики раскачиваются в среднем за 22 минуты.

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