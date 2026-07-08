Омские специалисты успешно поборолись с опасными гусеницами в киргизских персиках

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередные опасные вредители из числа насекомых пытались проникнуть на территорию Омской области в партии свежих персиков из Кыргызстана. Однако, гусениц восточной плодожорки обнаружили и уничтожили специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля, специалистами в Управления Россельхознадзора по Омской области были отобраны образцы от ввезенной из Кыргызстана в Омскую область партии персиков в количестве 10 тонн. Лабораторная экспертиза обнаружила во фруктах гусениц восточной плодожорки. В целях предотвращения распространения опасного объекта на территории региона, принято решение о фумигации груза — обработка фруктов специализированным ядовитым газом. При повторном лабораторном исследовании партий фруктов карантинных объектов не выявлено, протравленная продукция отправилась на омские прилавки.

Для справки. Восточная плодожорка является опасны вредителем, распространенным во многих азиатских странах. Гусеницы повреждают плоды семечковых и косточковых культур: яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни. Поврежденные плодожоркой плоды быстро загнивают. В процессе транспортировки плодов, гусеницы могут переползать на неповрежденные плоды, внедряться в них и также вызывать их загнивание. Личинки и куколки могут распространяться вместе с плодами и тарой, а взрослые насекомые еще и летают. Опасность плодожорки заключается в способности уничтожить в течение сезона значительную часть урожая плодовых культур в садах, а при хранении и транспортировке фруктов сильно снизить их товарные качества.

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