В Омской области упал в кювет рейсовый микроавтобус с пассажирами

Фото: официальный МАХ-канал прокуратуры Омской области

Сегодня, 7 июля, в Омской области произошло серьезное ДТП на дороге «Сосновка—Поповка». Рейсовый микроавтобус «ГАЗель», двигавшийся по маршруту «Азово—Омск—Азово», упал в кювет. На борту находились 8 пассажиров, половине из которых понадобилась помощь медиков.

В серьезную аварию попала сегодня утром пассажирский микроавтобус, выполнявший рейс по маршруту «Азово—Омск—Азово». По предварительным данным омской Госавтоинспекции, водитель транспортного средства марки «ГАЗель» не справился с управлением на сельской дороге «Сосновка—Поповка». Результатом ошибки водителя стало опрокидывание микроавтобуса, в котором находились 8 человек, в кювет. Половине пассажиров данного транспорта — трем женщинам и пожилому мужчине — понадобилась срочная медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, которая прокуратурой поставлена на контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Засунули в багажник умирать»: 24-летний омич до смерти забил парня сестры из-за слухов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru